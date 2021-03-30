三大紙業股玖龍紙業（2689）、理文造紙（2314）、晨鳴紙業（1817），往績PE平均12.6倍。同業陽光紙業（2002）是龍尾，龍尾只應享較低的估值，但PE僅2字頭，卻是低殘得離譜。

1）今年2月，陽光紙業股價最高2.8元，現價1.83元，跌去三成半，其中一成跌幅，是在過去兩日績後出現的。業績不錯，弊在末息欠奉。陽光紙業本是低息股，2018年僅派4仙，2019及2020年業繢勝從前，反而更衰孤寒。

2）2020年，陽光紙業營收66.74億元人幣，增6％；純利4.98億元人幣，大升42％。以稅前盈利計算，業績增幅更達50％。去年上半年受疫情影響，賺2.06億元人幣，下半年賺2.92億元人幣。盈利貢獻最大的產品是白面牛卡紙，分部利潤增幅58％。集團毛利率21.5％，增3.4個百分點。

較同業折讓七成半

3）陽光紙業往績PE 2.5倍，較三大同業年平均折讓80％。2021年，國內疫情進一步受控，業績續有增長，預測盈利上升12％，預測PE 僅2.2倍，較三大同業折讓七成半。過去6年平均PE 8.8倍，現時折讓72%。

4）陽光紙業今年預測PB 0.34倍，較三大同業平均折讓七成。過去6年平均PB 0.51倍，現時折讓三成半。

5）去年底，陽光紙業淨借貸10.7億元人幣，淨借貸／股東資金比率31%，處低水平，今年應考慮恢復派息。

＊陽光紙業現價1.83元，以2月高位2.8元為目標，潛在升幅53%。達標計，2021年PE仍只3.4倍。

同場加映： 中通服（552）2020年上半年盈利按年跌7％，全年賺30.81億元人幣，仍增1％，即去年下半年略勝上半年。現價3.5元，計落PE 6.7倍。集團抓住5G、大數據、雲網融合，承接5G網絡建設，2021年盈利預測增長轉速，多賺11％，預測PE 6倍，較6年平均10.5倍折讓逾四成。

近磅股有中國鐵塔（788），盈利增長較快，去年多賺23％，今年盈利預測増長27％，現價1.18元，預測PE 21.3倍，較中通服溢價頗多。鐵搭交投大，易買賣，較適合短炒或「爬格仔」。中缐投資，中通服較理想，目標價4.85元，潛在升幅39％。大摩睇6.5元，中銀國際睇5.98元。

何車

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