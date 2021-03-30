小米（1810）在收市後發出通告，擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。主席雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

小米表示，希望用高品質的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活。公司今晚將繼續舉行春季新品發佈會，預計會介紹自家研發的晶片「澎湃晶片」。

小米升2.2%，至25.6元。

小米將面對電動車生產商Tesla（TSLA）、蔚來（NIO）、小鵬汽車（XPEV）的競爭，另外百度（9888）和吉利汽車（175）亦會聯手造電動車。據市場研究機構Canalys Research，過去一年因消費者開始轉用潔淨能源和成本下降，中國電動車銷量增逾50%。

小米在去年尾的現金及現金等價物不足1,000億元人民幣。早前長城汽車（2333）表示，未與小米就使用公司工廠生產電動車進行談判。

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