財經事務及庫務局向立法會提交文件，收緊公司查冊安排，首階段容許公司拒絕公眾查閱其董事及公司秘書的身份證號碼及通常住址；未來兩年，再分階段落實不向公眾披露董事住址及完整身分證。有會計界人士直言，香港國際金融中心定位「已經冇咗」，封殺查冊更與國際提高企業透明度的做法背道而馳，批評「香港專業服務仲點做？會計師、律師、銀行家幫人清盤又好，全部都需要公司資料，冇可能冇得睇。」

擁有律師及會計師資格的前立法會議員梁繼昌表示，查冊收緊後，將影響會計界進行核數、公司收購及合併、盡職審查等工作，並且增加交易的不確定性，「同名同姓好多人，要搵個叫陳勇嘅人，都可能有5萬個，陳強可能10萬添！This is joking！」

他又形容，香港今時今日已非國際金融中心，「根本係調返轉頭行，令公眾知情權減少。」他直言外國早已要求公司披露包括信託基金內的最終得益股東資料，並容許公眾查閱，「營商咁多制肘，專業服務如跨國投行、律師樓等，仲肯唔肯喺香港投放更多資源？呢個成疑。」

對於特首林鄭月娥指限制查冊是為了防止個人資料「武器化」，梁繼昌認為只要記錄查冊者的個人資料，已能起阻嚇作用，相信已能打擊濫用情況，而非一刀切封殺公眾查冊。

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