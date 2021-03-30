香港科技大學Career Advisor Grace Siu在Facebook以「人靠衣裝馬靠鞍」出了兩個post，正到呢！正嘢豈能收收埋埋？我見獵心起，得到Grace首肯，急不及待和大家分享。不管見的是甚麼工種任何職位，不管閣下是職場新手還是老手，跟住Grace以下20點「基本功」去準備面試，肯定見得人！

1.露眉（露出堂眉）係基本，露唔露埋個額你喺非賽馬日問返自己個髪型師

2.染番黑個頭，或者低調嘅棕色，我唔要見到太淺色或彩色或「布甸頭」— 即係頭頂兩三寸係黑色，餘下長度係金或其他色

3.大家仲係青春期，唔瞓唔飲水就預咗你啦，但務必要注意下一緊張就狂標出嚟嘅面油頭油

4.面上的暗瘡貼頂多一塊

5.男仔恤衫忌暗花丶女仔裇衫忌純白 （象牙色較佳）

6.雖則全程戴口罩，女仔都用少少粉底啦，男仔留意堂眉中間嘅汗毛丶鬚根丶鼻毛，總之係毛

7.男仔無論咩體型都忌打幼呔黑呔，條呔似絲質「令身」都唔好

8.女仔頸鍊丶手鍊丶戒指丶耳環只能四選一

9.新鞋係好，但出街著五次先著去見工，唔係刮腳流血就樣衰啦

10.望吓公司啲人着咩衫係好，但你見工要着高一個 grade

11.如果事必要油指甲，請參考皇室規定nude colours

12.如果你啲gel 甲厚到生灰甲咁，間嘢你唔好再去喇

13.手錶可以戴但唔洗貴，同李生同牌子平價款得喇

14.手袋用tote款但唔洗貴（因為你可能要放證書之類），線條設計顏色簡約啲唔該

15.男仔背包吊住毛毛公仔我見過，死得

16.女仔忌黑絲襪白鞋，男仔忌白襪或船襪

17.帶筆丶tissue丶身份證

18.唔好全身淨係得黑同白兩隻色

19.口罩款唔好太花巧，戴眼鏡又戴口罩留意眼朦朦

20.戴咗口罩講嘢大聲啲，wifi穏定超緊要

信者得救，祝君好運！今月稿費，撥充善舉！

張慧敏

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