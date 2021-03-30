聯交所GEM上市委員會譴責中國宇天控股（已除牌，前股份代號：8230），及其7名董事，違反《GEM 上市規則》及其各自的《承諾》。

聯交所譴責時任執董王雪梅、王進東、時任獨立非執董程波、王中華、前執董唐夕廣、趙海波，及前獨立執董黃志偉等人。

中國宇天在2018年，向王雪梅、王進東授出兩筆合共1,050萬元（人民幣，下同）的免息並且無任何抵押貸款。當時二人曾致電各董事批准，以作為2人於2016 年至 2018 年間，酬金低於市價的額外補償。然而，該交易構成關連交易，公司未有按上市規則刊發公告，或尋求獨立股東批准，直至2018年中期報告始披露。

上市科進行調查的過程中，該公司表示該兩筆貸款已全數償還，並提供文件以作證明。然而，上市 科後來獲得進一步的資料，顯示該公司所提供的兩份銀行通知書可能是偽造的。及後，上市科作出進一步查詢卻未獲任何回覆。

儘管王雪梅及王進東存在利益衝突，他們仍在該等貸款中扮演積極的角色。其他董事批准了該等貸款，但沒有就該等貸款、利益衝突或上市規則合規事宜作出適當的考慮。

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