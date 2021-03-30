今個月初報道，湖南23歲女子莎莎在Lalamove（中國稱貨拉拉）平台租車搬屋，豈料上車6分鐘後，司機報警稱乘客跳窗自殺。長沙市高新區公安分局今日通報，涉事司機周X春（38歲），因涉嫌過失致人死亡罪，被公安機關刑事拘留。

Lalamove今發出《長沙墜車事件的反思》內部信，強調公司將盡力做好安全工作，未來兩年將投入逾6億人民幣提升安全。

Lalamove創辦人周勝馥在內部信中表示，在長沙女孩跳車身亡事件發生後，網上一片罵聲，「罵我，我覺得活該，因為我確實沒有更早把安全工作完善，也沒有妥善處理事件。但是罵貨拉拉和罵我們司機，我是很心痛的，尤其有些人會說貨拉拉經營沒有什麼道德底線，說我們罔顧人命，為了賺錢不擇手段。」周勝馥表示，公司的道德底線，願意用企業的生命去捍衛。

周勝馥在信中更稱有同行數據造假：「5年多前，我們A+輪融資的時候，是O2O特別冰冷的時期，而為了能融到錢，不少公司業務數據會造假。記得當時我們每天的訂單還不到1000，但竟然有一個競對會對投資者說他們2萬多單，是我們的20多倍，這和我們知道的事實很不一致。」

信中續指：「那一次應該是我們創立以來最大的生存危機。如果融不到錢，公司就會倒閉，但如果不造假，我們融到錢的機會又微乎其微。誰會投一家規模只有同行5%的企業呢？真正考驗一個人或者一個企業的價值觀，肯定是在艱難或者危機的時候。最後，我們的決定是不造假，當代價可能是死亡的時候，我們還是選擇了誠信。」

昨日《蘋果》報道，LALAMOVE中港最大對手GoGoVan（現稱GOGOX，已與中資「快狗打車」合併成「58速運」），擬於今年第三季上市。58速運簡報中顯示，最新一期融資已是3年前（2018年），僅至B輪，估值維持在12億美元，明顯落後Lalamove的100億美元，如果快狗打車短期內融資依舊困難，或影響其資金鏈，推斷公司疑急上市解決資金問題。

周勝馥在信中提到，長沙墜車成了全國性輿論事件，其中一個原因是它發生在一個全國平台上，所以事件背後的問題得以曝光、放大，引起社會重視。「問題曝光了，我們理應直面挑戰，雖然解決問題的成本可能很高，但這就是不容迴避的社會責任。」

早前貨拉拉App內升級「安全中心」，在跟車及搬家訂單場景中，可開啟錄音保護、位置保護、緊急聯繫人、號碼保護、行程分享等功能。如用戶堅持在夜間（20:00至翌日6:00）跟車，則必須填寫緊急聯繫人或跟車人信息，用戶可將進行中的訂單行程分享給緊急聯繫人，也可分享給親友，點擊行程鏈接便可查看實時車輛位置。

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