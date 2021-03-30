Bill Hwang旗下家族投資基金Archegos無法提供保證金，以致幾家投行需要將Archegos所有持股強行平倉，潛水一日後，終於打破沉默回應事件，表示正討論及研究所有方案。

公司發言人凱斯勒透過電郵發表聲明，表示對其合作伙伴以及員工而言，現時是充滿挑戰的時刻，Bill Hwang與團隊正確定前路及方向，並會研究所有方案。

美國證券交易委員會於周一發表聲明表示關注Archegos爆倉一事，據《彭博》引述消息人士指出，證交會及金融業監管局於周一見各華爾街銀行高層，報道亦指出，富國銀行隔晚經手5宗大交易，涉資21.4億美元，涉及280萬股百度ADR，每股198美；500萬股Farfetch，每股47美元；1200萬股唯品ADR，每股28.5美元，以及850萬股愛奇藝，每股16.5美元。

另外，報道指出，富國銀行於盤前亦按排了一宗有關ViacomCBS的大手交易，以每股48美元的價格向投資者兜售1,800萬股ViacomCBS股票。

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