本周新股焦點落在聯易融科技（9959）之上，這是一家中國供應鏈金融科技解決方案提供商，市場視為供應鏈金融科技SaaS第一港股。集團在2020年處理的供應鏈金融交易金額達1,638億元（人民幣．下同），在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.6%。

憑藉卓越的科技能力及龐大的優質客戶資源，於2016年成立的聯易融，其業務於近幾年實現了快速增長。總收入及收益從2018年的3.83億元增長到2019年的7億元，增速達83%，並在2020年實現同比47%的增長，達到10.29億元。集團的盈利能力在業務規模擴張的同時不斷提升，經調整淨利潤於2020年達約1.93億元，同比飆升近429%。此外，現有客戶對聯易融提供的解決方案的使用量和使用黏性亦不斷提高，於2020年集團的客戶淨擴張率達約112%，存留率為99%。

除了擁有一眾重量級上市前投資者包括騰訊（700）、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC） 和渣打銀行（2888） 等外，本次IPO亦引入了6名明星機構投資者作為基石投資者 ，包括貝萊德、富達國際、Janus Henderson基金、安大略省教師退休金計劃（OTPP）、紅杉資本和新加坡經濟發展局，認購股份相對招股規模介乎38.44%至34.24%，高於25%，反映招股價定位具吸引力。

聶振邦

獨立股評人

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