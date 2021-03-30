特區政府欲封殺公眾查冊，對於地產行業，特別是地產代理將帶來一定影響。根據地監局要求，代理於放盤及帶客睇樓時，均要做「開門七件事」，當中包括要核實單位的物業擁有權等等。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府禁止公司查冊，會令地產代理難以合符監管要求。

「我們做公司查冊，是為了保障客戶利益以及是法律程序，『開門七件事』是監管條例限定我們，例如放盤我們要看到業主，以及業權人，找到公司我們都要查冊公司，如果送訂都要送給業主，找到公司授權人如秘書，亦要找他簽名，但是現時我們未清楚法律日後如何讓我們合符監管。」

所謂「開門七件事」是地產代理帶客睇樓時要填寫物業資料表格，向客人提供7項物業資料，包括︰物業擁有權、物業地址、有效的產權負擔及附有之租約內容（例如斜坡修葺令或建築命令等）、物業的實用面積、落成年份、用途限制、政府租契尚餘的年期及續期權利。

如果代理不能查閱公司董事，或者公司背後真正的持有人，其實對買家會造成一定風險。有現職地產代理透露，如果有放售的物業是以公司名義持有，代理會進行公司查冊，以核對該公司持有人的身份，否則的話，任何人都可以冒認公司持有人放售物業，他表示「現時偽造一個公司印有多難呢？即便是商業登記證都可以偽造。」他亦擔心如果政府禁止公司查冊會導致騙案增加，但亦無奈表示他們現時甚麼都做不到，只能任人魚肉。

傳媒靠查冊 揭何君堯利益衝突

對於地產記者而言，封殺查冊無疑是失去一條極重要的線索去進行調查新聞，特別是涉及土地轉讓、樓宇買賣的新聞，很多時需要依靠公司查冊，以確定背後業權人的真實身份。

於2019年曾有媒體報道揭發大馬男套丁，而涉事的丁權是已故鄉議局主席劉皇發售出，並向現任鄉議局主席劉業強借錢建丁屋。調查這宗報道時，記者需要先向土地註冊處，查閱相關土地的業權資料，隨後發現當中業權如果涉及公司的話，記者便需要再進行公司查冊，以確定土地背後真確的業權人，否則只有公司名稱，對於調查報道而言，就未能夠準確報道持份者相關的利益關係。

同樣的做法，亦用在調查早年立法會議議員何君堯疑漏報離岸公司，並以其離岸公司以及妻子一同持有的公司「巨雅」，同時持有深水埗舊唐樓單位，而發展商恒地則以公司「快寶」申請強拍收樓，但隨後恒地撤銷強拍申請並改以近2,000萬元收購單位，「巨雅」於交易中獲利不少。如果只有公司名稱的話，根本無法核實到底背後獲得利益人是誰，只有「巨雅」以及「快寶」這兩個公司名稱，對於報道而言是沒有價值。

試想像如果記者失去做調查報道的線索，又或者買樓時買家想核實業主身份，保障自己，其實都已經是非法行為，並有機會被無理檢控，政府立例規管查冊行為，美其名是保障私隱，處理起底問題，但實質上卻漠視公眾利益，為權貴留下利益輸送的漏洞。

本報記者

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