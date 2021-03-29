【本報訊】官媒新華社批評新能源車行業「泡沫操作」，其中恒大汽車（708）更被點名指其「紙上造車」、「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」。恒大汽車不被國家祝福，拖累股價一度暴跌15.4%，整個汽車板塊亦出現一輪急跌。

新華社發表《這些毛病，得治！——聚焦新能源汽車行業發展隱憂》文章指，國家市場監管總局早前召回4萬多輛存在安全隱患的車輛，其中純電動新能源汽車佔超過33,000輛，反映行業熱炒背後潛藏不少問題，包括誇大續航力等汽車產品性能指標，甚至玩起「文字遊戲」，將常見技術包裝成「黑科技」。同時提醒資本市場對新能源車行業「泡沫操作」，監管部門應高度警惕。

文章特別點名恒大汽車「紙上造車」，批評其產能和市值的巨大反差，是新能源汽車行業在資本市場上存在估值虛高，直言核心技術是「吹」不出來，行業「虛火」並非真火，必須「擠泡沫、降虛火」。根據恒大汽車的2020年全年業績，該企多達98.79%收入來自醫療美容及健康管理，只有1.21%收入來自新能源汽車。

恒大汽車昨日一度暴跌15.4%，其後跌幅收窄，收市跌6.98%，報58.6元，市值5,510億元。長汽（2333）跌4.11%，報21元；比亞迪（1211）及吉利（175）亦跟跌，分別跌3.33%及2.69%。

房車寶發新股籌163億

另外，中國恒大（3333）旗下「房車寶」，公佈向17名投資者發新股、出售股份集資163.5億元，佔經擴大股本10%。17個投資者包括United Strength Harmony、中信資本、鄭家純家族控制之Top Assemble等。

公告指若在交割日後一年，或各方同意的期限，持有「房車寶」的目標公司未能到納斯達克或其他合適交易所，以估值不低於1,500億元人民幣上市，則每一投資方有權要求原始代價加溢價15%回購投資方所持有的目標公司股份。