中銀香港去年少賺17.7%至264.87億元，貼近市場預期下限。集團擬派末期息每股0.795元，全年股息每股1.242元，較2019年每股全年股息1.537元，按年下跌19%，派息比率為49.6%。

期內，提取減值準備前之淨經營收入按年跌6.8%，至544.7億元。其中淨利息收入347.38億元，按年跌14.3%，主要由於淨息差收窄。去年淨息差為1.27%，按年收窄32點子，主要由於市場利率下降，存、貸款市場競爭激烈，令貸存利差收窄。

淨服務費及佣金收入108.42億元，按年減少0.7%。受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，旅遊、零售及貿易等行業受到衝擊，買賣貨幣、信用卡業務及匯票的佣金收入分別下降62.3%、37.5%及15.6%。

撥備按年增三成

宏觀經濟前景轉差，減值準備淨撥備按年增加33.9%，至27.07億元。集團指，疫情令商業活動受到打擊，影響企業客戶盈利能力和流動性，失業率上升亦對零售客戶的資產質量構成影響。該行去年審慎更新預期信用損失模型參數，引致淨撥備增加。

不過，與上半年相比，貸款及其他賬項減值準備淨撥備減少1.33億元，主要是下半年預期信用損失模型參數相對穩定，以及上半年貸款增長較高。

截至去年底，普通股權一級資本比率為17.75%，較2019年末略降0.01個百分點。

中行多賺2.9% 農行多賺1.8%

中行（3968）去年多賺1928.7億元（人民幣‧下同），按年升2.9%，每股派息0.197元，派息比率30%，與其他大型銀行相若。單計第四季賺471.59億元，按季升5.3%。

全年淨利息收入升6.63%至4159.18億元，非利息收入跌5.1%至1517.29億元；資產減值損失增加16.5%至1190.16億元。

資產質素方面，不良貸款總額2,072.73億元，較2019年底增加290.38億元；不良貸款率惡化11點子至1.46%；撥備覆蓋率下降至177.84%，

農行（1288）去年多賺1.8%至2,159.25億元， 每十股派息1.851元。淨利息收入5450.79億元，升8.83%；手續費及佣金淨收入745.45億元，升2.22%。

截至去年底，不良貸款率1.57%，較2019年底升0.17個百分點；不良貸款餘額2,371.13億元，較2019年底增加499.03億元，撥備覆蓋率260.64%。

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