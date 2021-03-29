【本報訊】繼阿里巴巴（9988）後，內地另一互聯網商騰訊（700）亦成為中共當局「反壟斷」針對的對象，儘管騰訊創辦人馬化騰日前曾會見官員，澄清有關壟斷嫌疑，但有指中共中央巡視組上周已進駐深圳騰訊總部展開「一系列調研」，巡視組成員更直指，進駐騰訊就是為了「反壟斷」。

自由亞洲電台報道，中央巡視組人員進駐騰訊的消息來自多名不願披露身份的知情人士。他們表示，巡視組還對騰訊的一些商業行為，與騰訊高層主管對話。其中一名孫女士表示，中央巡視組人員進駐騰訊，「作法應該跟阿里差不多，明說是涉反壟斷」。

民企董事長辭職或成趨勢

孫女士又指，內地官方還是不想讓民營企業坐大，在台面上都說他們涉及「商業壟斷」，這應該是官方的政策方向。她又以網購商「拼多多」創辦人黃崢日前卸任董事長一職為例，拼多多股價大升且超過阿里，且是內地客戶最多的電商，但最近卻辭職。內地民企董事長辭職或成為趨勢，顯示內地官方應在限制大型民企。

路透社日前引述知情人士指出，馬化騰在中國全國「兩會」期間，會見了中國反壟斷監管機構官員，雙方在會談中討論騰訊「如何更好地遵守反壟斷監管規定」。但外界對這場會談普遍認為，中國官方在阿里之後，又盯上了騰訊。國家市場監管總局早前裁定包括騰訊及百度（9888）等12家企業違反《反壟斷法》，每間公司分別被罰50萬元人民幣的罰款。