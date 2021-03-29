創業家杜一楠11年前在中國融資千萬美元創辦團購網站，業務遍及過百個內地城市，惟投資者鬧不和公司黯然倒閉；2年前，他在美國推出一個存款應用程式，聲稱提供比銀行更高的利率，惟去年開始有用戶投訴無法存取款項。創業過程飽經挫折，杜一楠最近回到香港創辦外賣自取應用程式RicePass，稱希望為白領提供可負擔的午餐。

在麻省理工學院畢業、曾在私募基金KKR工作的杜一楠，去年12月夥拍一名曾在Google工作、主要負責技術問題的朋友，推出手機應用程式RicePass。用戶可在RicePass訂閱午餐計劃，付款後可在應用程式選擇心儀的午餐，之後往餐廳領取午餐即可。

現年37歲的他接受《蘋果》訪問時表示，月費計劃分三種，分別是每月3餐、每餐45元；每月10餐，每餐43元；每月16餐，每餐39元。

杜一楠曾聽聞有人因為中環的午餐太貴，所以推掉工作，故公司希望為白領帶來更可負擔的午餐選擇。他笑言香港可能是世上其中一個寫字樓和附近餐廳平均距離最短的地方，故目前公司只提供外賣自取服務，目標客戶為不介意走兩分鐘路去拿外賣的白領、年輕專業人士。

較其他平台貴即退差價

RicePass的手機應用程式顯示，目前在觀塘、鰂魚涌、銅鑼灣、灣仔和中上環等六區有近百間合作餐廳，當中近半都在觀塘，每間餐廳提供1至14款午餐選擇，每份午餐有至少八折優惠。網站顯示，公司未來還會開拓金鐘、尖沙咀、旺角、荃灣等11區，長遠目標是無論用戶在哪一區工作，都能在兩、三分鐘的步程裡找到一間RicePass的合作餐廳。

杜一楠解釋，公司希望餐廳提供標準化的餐牌、專注在數款菜式，餐廳可以一次煮好幾份午餐，提高出菜的效率之餘，亦減低製作食物的成本，務求用戶毋須排隊、以可負擔的價錢買到午餐。

RicePass近日亦推出兩項新措施，包括保證午膳配額永不過期，客戶可將用剩的午膳配額撥到之後使用，以及「最低價保證」計劃，一旦用戶在其他平台發現更便宜的同款午餐，公司會退回差價。

長遠望在港上市

公司的網頁顯示，截至3月初，有逾2800人登記使用RicePass，惟杜一楠拒絕透露有多少人訂閱他們的月費計劃，僅表示現時業務僅開始數月，未達收支平衡，但估計年底前會開始有盈利，公司之前已有一輪融資，為兩名曾涉足過萬億食品科技生意的機構投資者，相信很快會有第二輪融資，但他拒絕透露投資者身分及實際投資額。

RicePass在網上的招聘海報顯示，公司的目標為「逐漸成為於香港交易所上市的亞洲第一數碼餐飲平台」。杜一楠表示，上市是所有創業者的目標，如果能在聯交所上市當然好，但聯交所是否接納他們的上市申請，則是另一個問題。

杜一楠在創辦RicePass前，生意曾多番觸礁。他早年在三藩市創辦金融科技公司Beam Financial，前年推出存款手機應用程式Beam，聲稱提供最少1.7%的年收益率，用戶透過與應用程式互動、邀請朋友加入更可將利息提高至7%，遠高於當地銀行平均0.09%的年收益率。

生意多番觸礁

不過，據美國《CNBC》報道，去年開始多名用戶投訴無法提款，亦無法直接聯絡公司，其時Beam管有不多於3萬個存款戶口、約240萬美元存款。美國聯邦貿易委員會去年11月起訴Beam Financial，以及身兼行政總裁、財務總監和秘書三職的杜一楠，指公司涉及不公平或欺詐行為，要求法院頒下永久禁令及要求公司賠償用戶損失等。

委員會的起訴狀指，應用程式聲稱用戶要求提款時，最多5個工作天便能收款，又強調用戶任何時候都可以存取款項（24/7 access），惟委員會接獲用戶投訴指提款歷時數周至數月，期間一再投訴才取回款項，亦有用戶等候逾月仍未能取款。文件同時指出，應用程式在Google Play和App Store聲稱最少會提供0.2%或1%的利率，但實際上去年新用戶的基礎利率僅0.04%，遠低於公司宣傳。

報道指，雙方上月達成臨時和解協議，當中包括一項永久禁令及一項涉及金錢賠償的裁決，目前仍待委員會和法院正式批准。杜一楠對記者表示，現時已不再是該美國公司的經營者，只剩下股東身分，但拒絕透露是什麼時候脫離管理層，僅承認開展RicePass時仍未離任。

不過，他稱和委員會的和解不涉任何罰款，證明委員會並未找到他們的任何過失。他更稱事件牽涉政治、法律問題，以至該委員會的認受性，背後有很多公眾不知道的事，但由於牽涉法律問題，他不能透露更多。

與投資者生矛盾 5000萬美元團購業務泡湯

早在開展Beam Financial前，杜一楠2010年受美國團購網站Groupon啟發，從哈佛商學院休學回國創辦團購網站「24券」，公司員工人數一度達到4500人，業務遍佈全國102個城市。「24券」在兩年內獲多輪融資，投資總額逾5,000萬美金，曾是國內10大團購網站之一。

惟2012年9月傳出杜一楠和主要投資者發生矛盾，雙方在電郵中互相指責對方欲套現退出公司。一個月後「24券」網站發出停運公告。翌年1月用戶無法登入「24券」網站，客戶服務熱線亦無法接通，杜一楠其後證實與投資方談判失敗，將徹底關閉團購網。據報「24券」當時共拖欠供應商數千萬人民幣，亦未付清員工薪金。

稱亞洲知名企業家都曾創業失敗

現時在香港重新起步的杜一楠，被問到是否刻意避開曾經生意失敗的美國和大陸，到沒有太多人認識他的香港重新開始，杜一楠反駁，不排除RicePass會擴張業務至中美。至於連續兩盤生意都失敗告終，如何給予用戶和投資者信心，杜一楠表示，一名曾經投資他美國金融科技公司的投資者，這次亦有投資RicePass，認為是投資者用錢對他個人的品格投下信任一票。

他又說，幾乎每個在亞洲經營互聯網生意的知名企業家，都有超過三次的創業經驗、有過一些創業失敗的經歷，形容是「企業家工作的特性」，相信大部份人會明白做一些與科技有關的生意時，並非所有事情都會如想像般順利。

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