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【本報訊】老虎基金（Tiger Fund）前掌舵人、韓籍Bill Hwang旗下家族基金爆倉一事牽連甚廣。除了中概股自上周起被血洗，投行野村、瑞信等昨日先後自爆因旗下美國對沖基金客戶遭斬倉而將有嚴重虧損，連累本港中概股及科技股的表現，過去一周「ATMXJ」市值蒸發逾9,000億元。市傳有份被狂沽、在港第二上市的百度（9888）再挫近5%；嗶哩嗶哩（9626）首掛潛水1%。恒生科指更跌穿8000點關，收報7981點，挫1.8%。

分析指，家族基金Archegos Capital大規模斬倉造成的骨牌效應，仍要時間觀察，雖然部份跌得較深的新經濟股短期或見技術性反彈，但市場同時處於估值調整階段、全球央行又有意收水，故短期不宜沾手。

嗶哩嗶哩「破發」曾跌6.8%

儘管美國證監會（SEC）昨晚稱，一直與市場參與者就基金事件進行交流，惟上周遭洗倉的多隻美國中概股周一早段續現疲態，騰訊音樂宣佈總值10億美元的股份回購，股價曾反彈近一成，惟很快倒跌約1%；百度美股曾跌穿200美元關，報198美元，唯品會續跌逾6%；跟誰學更挫逾14%。

受基金爆倉事件拖累，本港中概股及一眾科技股繼續遭到拋售。百度跌近5%，以接近全日最低位203.4元收市。嗶哩嗶哩首日掛牌承接美股走弱，曾低見753元，較上市價808元跌6.8%，尾市跌幅收窄至1%，報800元，一手賬面蝕160元。

重磅科技股以美團（3690）表現最曳，插7.2%至280.4元；騰訊（700）亦跌1.3%，報612元；阿里（9988）及京東（9618）尾市微升0.1%。

科技股本已受累政經因素而挨沽，近日更被美股基金爆倉事件困擾，前景難言看好。ATMXJ過去一周累計跌幅界乎3%至16%，當中以阿里及美團表現較差，分別跌7.8%及15.8%；五股市值合共蒸發近萬億元。

專家：勿博V形反彈

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，後市有兩大注意點，分別涉及事件的投行數量，以及投行日後會否收緊槓桿比率，「有收槓桿行為，高估值股票更難炒上」。他又指，觀察上周後三個交易日的中概股表現，洗倉集中於基金愛股、大型中概股，如百度、騰訊普樂等，雖然事件對市場的影響將慢慢淡化，但不建議散戶博V形反彈，「之前跌得多嘅中概股，最多彈兩、三成，要上返之前高位機會不大」。

艾德證券期貨聯席董事陳政深亦指，現時難言對沖基金斬倉事件會否火燒連環船，「市場正憂慮基金分分鐘斬咗都唔夠補倉，大家輪住沽貨，越沽股價就越低，令股市唔夠承接力」，在市場未知各基金持倉情況下，恐慌性升級將使相關股價逐步向下。

港股昨日微升1點，收報28338點，成交1,903億元。