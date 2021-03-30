Google和facebook相繼放棄舖設連接香港及美國的海底電纜後，據外媒報道，兩公司現改為資助連接新加坡及美國的海底電纜。

《彭博》報道連接新加坡與印尼和北美的項目，將與當地合作夥伴共同合作，包括XL Axiata Tbk PT和Keppel公司。facebook表示，這對跨太平洋電纜，能提高傳輸能力擴大70%。

Google正在支持Echo海底電纜項目，指Echo將是第一條直接連接新加坡和美國的電纜，連接加州、印尼和關島，預計將於2023年投入使用。除了在Echo上進行合作，Facebook的另一個連接叫做Bifrost，將東南亞與美國西海岸連接起來，跨度為15,000公里（9300英里），預計將於2024年完工。

早前《華爾街日報》報道，受美國國家安全官員過去數月以來的壓力影響，facebook決定放棄將海底電纜由美國加州連接至香港的申請，稱是中美之間裂痕加深的最新迹象。

報道引述facebook提交給美國聯邦通信委員會的文件，表示將撤回其登陸香港至美國項目的申請，該項目縮寫為「HKA」，並等待新的可能重新分配海底電纜系統請求。網站submarinenetworks資料顯示，HKA是連接香港和美國的6對光纖（6-fiber-pair）海底電纜，由赤柱舂坎角連接至加州何爾摩沙海灘，投資額料為3億美元。

去年8月，Google和facebook已曾確認放棄在美國和香港之間的另一個鋪設海底電纜計劃。而自去年港區國安法實施後，美國當局對中國海底電纜已開始收緊，有關計劃遭到特朗普政府反對。

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