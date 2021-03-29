【本報訊】特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company, SPAC）近年大行其道，本報於今年2月報道港交所（388）正向個別劵商了解對SPAC的意見，最新有指港交所最快將於今年6月向公眾諮詢SPAC上市機制，預計年底前將有首隻SPAC上市。

監管料較美國更嚴

彭博引述內部討論指，港交所擬對SPAC發起人及其收購目標制定比美國現時機制更嚴謹的監管。知情人士透露指，監管機構留意到近期美國有過百隻SPAC蜂擁上市，希望可解決由SPAC所引發的風險。

他又指，如果出現意料之外的監管隱憂，實行的時間表可能會改變，監管者的原則是保持現行IPO及反向收購審查制度，並為SPAC引入長期框架。

港交所發言人表示，該所不時研究加強或改革上市制度的各個方案，致力提高香港新股市場的競爭力和吸引力，亦確保能維持市場質素，若有新進展，將會適時通知市場。證監會則表示，現階段沒有任何補充。

SPAC熱潮席捲美國，香港不少富豪亦有參與，包括新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛通過組建SPAC，上周正式向美國納斯達克遞交上市申請，集資3億美元。

財政司司長陳茂波今月初已要求港交所及監管機構，研究推動SPAC在香港上市，並提出一個適合香港市場的框架，而早於今年初市場已盛傳港交所開始研究SPAC，本報2月報道該所向個別券商了解意見，但有專家認為，引入SPAC機制與港交所收緊借殼上市的原意存在衝突，加上「中概股」回流絡繹不絕，港交所根本不缺生意。