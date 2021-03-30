上一期本欄深入淺出地介紹了如何「入金」，今期會概括地介紹比特幣和以太幣以外的數字貨幣。除了這兩種幣外，很多已經「入金」的投資者都對其他數字貨幣一竅不通。

究竟如何入手其他數字貨幣？實在難以介紹很好的課堂或書本供大家參考，因為整個市場實再太新穎，而且市場變化速度非常快。上個月新發行的貨幣，今個月可能已經升了10倍，但下個月或會被黑客發現程式源碼有漏洞——結果寶貴的投資款項被盜，回天乏術，變得一文不值。這種發展速度是傳統媒體和傳統基本分析型投資者比較難以接受。因此主流投資者中，包括二戰後嬰兒潮的世代，其實並沒有全心投入這場數字貨幣的革命中。

從筆者角度，數字貨幣市場就是新的資本市場，一個沒有地域或貨幣分隔的資本市場。一個數字貨幣的編碼 （TICKER）猶如美股編碼。投資，當然是為了獲利，獲利就偏離不了選股和入市時機。筆者今天選取了三款行外人了解不多的數字貨幣一一講解。

AVAX，項目名稱為雪崩（AVALANCHE）。筆者喜歡這款幣，因為它是打着 「以太幣代替品」的旗號來運作。眾所周知，以太幣在現今DeFi中起巨大作用， 因為以太幣是第一個能被編程的數字貨幣。另外因為現時DeFi太火爆，令到以太幣網絡大塞車，導致每次簡單交易都要支付高額的手續費。雪崩目的是令在以太坊上面的現行項目可以容易地轉用AVAX。

FIL，FILECOIN。顧名思義，FIL 是一個和檔案儲存有關的項目。FILECOIN是一個去中心化儲存系統的領航者。近幾個月以來，IPFS ，即去中心化檔案儲存系統已經落地應用，而FIL也已從1個月前的38美元大升到今天128美元。這種升勢在數字貨幣世界裡算是一個可觀的升幅。如果讀者對此類數字貨幣有興趣，還可以留意SC、STORJ等。

DOT，POLKADOT波卡。這個項目也是非常火熱的數字貨幣之一。簡單而言，DOT 是一條公鏈，這條公鏈有兩大功能：一是以平行鏈方式擴容，二是讓平行鏈可以互相連接。這個波卡項目是因為發現比特幣和以太幣的瓶頸而開發的。因專欄篇幅所限， 有機會可再詳細解說。

在此，筆者不厭其煩地多提大家一句：數字貨幣風險多，大家要多做功課，多留意幣圈的世界，這樣投資才能成為一個「飽讀」的投資者。

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

加密高總經理高瀚

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