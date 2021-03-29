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【本報訊】本港經濟前景仍面對挑戰，惟樓價卻先行反彈。差餉物業估價署公佈2月份樓價指數，上月私樓售價指數報384.5點，指數為去年7月後新高，相比去年2月報373.4點，按年升2.97%，按月升幅為0.92%，更是九個月來單月升幅最勁一個月。

儘管疫情尚未「清零」，惟樓價已呈升幅，差估署數據指出，今年2月私樓售價指數報384.5點，較1月的381點升0.92%，除連升兩個月外，升勢亦擴大至近九個月以來最大單月升幅；若與2019年5月的歷史高位396.9點比較，上月指數與之差距進一步收窄至3.22%。

大型單位樓價領先

各類物業中，以大型單位樓價升幅顯著。按差估署數據，面積1,076方呎或以上大型單位樓價按月升2.39%，按年則升2.59%。430至1,076方呎中小型單位樓價則按月升0.86%，按年升2.9%，連續上升兩個月。業界認為，大型單位樓價領先，料與近期豪宅市旺有關。

有別於樓價升幅，私樓租金則連跌三個月，上月指數報174.6點，按月跌1.02%，按年則跌5.6%，創下逾四年新低。中小型單位租金按年跌5.56%，大型單位租金按年跌近4%。中小型單位住宅租金指數為178.3點，按月跌1%；大型單位則為142.2點，按月跌1.4%。

各類物業租金均呈下跌，753至1,076方呎C類單位，跌幅1.6%最顯著；其次為1,076至1,721方呎D類物業，下跌1.5%。至於430方呎或以下A類細單位，租金下跌1.4%；1,722方呎E類物租金跌1%，跌幅最輕微為431至752方呎B類物業，僅跌0.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，有關指數主要反映1月下旬及2月上旬實際市況，當時一手新盤銷情理想，帶動二手交投同告轉旺，買家趁農曆新年前偷步入市，刺激樓市「量價齊升」。近期樓市已有買家追價迹象，可見入市信心增強，預期3月樓價指數升幅將擴大至近1.5%，樓市升勢料進一步加快。

樓價最快次季破頂

至於今年首季，他料樓價指數將累升約2.65%，為2019年第三季以來，七個季度的按季最大升幅，屆時樓價指數將突破390點大關。

他又指，只要第二季疫情持續受控，甚至通關的日子有較明確方向後，樓價最快次季便可再創歷史新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則指出，2月樓價指數反映農曆新年小陽春市況，踏入3月樓價升勢持續，料市況穩步向好。