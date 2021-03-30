政府限制公眾進行董事查冊，或會令到小股東權益受到侵害，原因是部份股東可以更隱藏身份，企業持股查核身份難度亦增加。投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，多年來監管機構對小股東都是不作為，他以2009年電盈（008）私有化為例，要經傳媒查冊才能維護到小股東的利益，「證監會永遠都唔會主動查可疑文件，一向對佢哋好失望。」

他同意要查冊制度兼顧保護個人私隱，但查冊本身有其必要性，「要取消嘅話，一定要有相應嘅措施，去令到傳媒維護小股東嘅權益都可以繼續發揮，唔係嘅只會衍生新嘅漏洞。」

對於今早特首林鄭月娥回應：「睇唔到記者點解要有特權，人哋睇唔到既野記者要睇到，呢個就視之為特權，香港任何人都冇特權」。他引用《基本法》第二十七條「香港居民享有言論、新聞、出版的自由」稱，「記者係有自由採訪、調查權，能夠監管制度覆蓋唔到嘅地方。」

陳仲翔最後補充，正正是有查冊制度，能減少侵害小股東權益事件發生，「股壇老千就有機可成，乜乜哈爾濱陳大文，好多老千股向下炒，如果再剝削依個制度，情況只會雪上加霜！」

另一邊廂，以大型上市公司組成的香港上市公司商會，其總幹事黃明偉表示有關建議可保障上市公司董事的個人私隱，惟亦會影響公司盡職審查的工作。他舉例，當上市公司在收購目標公司時，只可依賴目標公司所提供的資料，公司或須要用更多時間及人力調查，但他認為影響不太大。

銀行界：或影響商業貸款批核

有不願具名的銀行業界人士指，公司查冊對銀行審批企業貸款有重大影響，雖然本港商業信貸資料庫其實亦有紀錄公司有關資料，但銀行仍不時需要透過公司查冊，以核實公司的最新情況，包括董事資料、公司結構及公司最終擁有人等。假若未來查冊途徑收緊限制，擔心最終決定權將落在企業是否容許銀行查閱其公司資料。

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