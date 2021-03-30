政府擬分階段收緊公司查冊，首階段董事住址及身份證號碼列為受保護資料，公司可選擇不提供讓公眾查閱，最終將會是所有上述資料都不讓公眾查閱，只提供殘缺資料，未來勢影響眾多須核實對方身份的行業，而傳媒亦難進行調查報道監察權貴。

本報以商人中文名字抽樣查冊，發現單是阿里（9988）主席張勇，已有221項同名同姓的紀錄，當中198人連英文全名也一模一樣，同為「Zhang, Yong」。若果沒有完整的證件號碼核實其他資料，根本難辨身分，一旦有誤更可能被告誹謗。

翻查港交所披露易，就算是上市公司，除了阿里主席張勇，本港還有最少3間上市公司有名叫張勇的董事，而他們都是不同人士，包括海底撈主席張勇（他亦兼任頤海國際（1579）非執董）、鑫苑服務（1895）非執董張勇、紫元元（8223）獨董張勇等。

事實上，由於內地人英文姓名均是採用普通話拼音，匹配程度更難，傳媒進行調查報道要百分百準確，若找到多個與目標人物同名同姓的紀錄，身份證或護照號碼是最準確核實憑證，但政府收緊查冊下，核實工作將會蕩然無存。

即使是本港富豪，在公司註冊處的紀錄亦有多宗中英文名同名同姓的個案，例如李錦記主席李文達的中文名及英文拼音至少有5個人相同，連李嘉誠全港都有3個人中英文姓名相同。

上述僅是名字相同的事例，結論是若果身份證資料殘缺，記者難做精準的調查報道，在匹配資料上無所適從，報道難以刊出，監察功能亦蕩然無存。

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