帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御二期項目，帝御．星濤周日突然加推30伙單位，並同日上載銷售安排周四公開發售90伙單位，以及2伙招標單位。恒地營業(一)部總經理林達民指，項目至今累售1,471伙，套現約70億元。

林達民又指，集團元朗唐人新村項目尚悅·天城洋房，至今發售7伙，套現1.77億元。至於集團啟德項目，林達民指預料第二、三季期間將會推出沐泰街7號項目第一、二期，而沐泰街8號項目則預計最快於年底推出。

林達民指，帝御項目至今銷情理想，年初至今帝御·星濤及帝御·嵐天共沽出466伙，套現22億元。項目周四公開發售的90伙單位，折實平均呎價16,436元，實用面積195至996方呎，包含開放式至4房單位，周四晚上7時起以先到先得形式發售。

林達民又指，項目毗鄰2020年9月開通的「新界單車網絡」，全長達60公里，自「帝御」項目毗鄰的龍門路，經元朗、上水、大埔及沙田後至馬鞍山，另外屯門至荃灣段單車徑都將於2021年內逐步開通，令居民可以透過單車來回屯門及荃灣。有見及單車網絡發達，林達民指正研究項目會所提供單車，以用者自付形式予租戶租用。

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