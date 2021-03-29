【本報訊】半新樓再錄蝕讓。荃灣映日灣錄得首宗二手，消息指2座中層G室，實用面積443方呎，兩房間隔，業主原本叫價980萬元，剛減至920萬元連額外印花稅（SSD）沽出，呎價20,767元。單位於2019年8月以832.5萬元一手買入，賬面升值一成，但未過三年SSD期限，樓價10%額外印花稅由賣方支付，連其他使費，業主料實蝕約40萬元離場。

曦巒一房損手243萬

另外，銅鑼灣曦巒低層C室，實用面積428方呎，一房間隔，以988萬元沽出，呎價23,084元。原業主疑為內地客，於2012年以1,231.3萬元一手買入，持貨九年賬面蝕243.3萬元，蝕幅兩成。

新居屋業主趁勢沽貨離場。青衣青俊苑本月連錄兩宗未補價成交，其中B座高層1室，實用面積436方呎，於居屋第二市場以490萬元成交，呎價11,239元，兩盤成交價均創屋苑新高。原業主2015年以255.31萬元未補價買入，六年勁賺234.69萬元，升值逾九成。

青衣居屋青華苑B座低層12室，實用面積363方呎，屬無契樓，上周於自由市場以320萬元賣出，呎價8,815元，比市價低兩成。消息指，「賣方覺得賣平咗，提出想取消（交易）」，而「買家話諗另外一些單位」，故回覆可以接受，雙方最終決定取消交易。業主現重新放盤，綠表叫價260萬元，自由市場則未有叫價，要視乎需補地價多少，補價金額估計逾百萬元。

西灣河嘉亨灣本月已錄得15宗成交，較2月份5宗急增兩倍。消息指，屋苑2座極高層戶，實用面積498方呎，兩房間隔，座向東南，享少海景，剛以1,200萬元成交，呎價24,096元，創屋苑兩房近兩年新高。原業主2005年斥456萬元買入單位，大賺744萬元離場。