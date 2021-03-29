【本報訊】美團（3690）ADR上周五因在美市的中概股遭斬倉拖累下大跌，洗倉潮昨蔓延至港股，美團昨跌7.15%，報280.4元，多間大行分別下調美團目標價並維持「買入」評級。

料2023年才虧轉盈

美銀證券發表研究報告指美團在外賣業務方面見健康增長，其中定單增33%，定單值增5%；月活躍用戶在第四季亦見倍升。該行預期集團外賣、到店或旅遊業務合計2019至2023年收入年複合增長率可達36%，更可藉經營槓桿改善利潤率，維持「買入」評級，目標價則由397元降至357元，以反映預期對2021至2023年每股盈利下調。

野村報告亦認同美團去年第四季業績穩健，並將美團今、明兩年收益分別上調5%及1%，預計經營溢利率則分別下調5.9及5.6個百分點，以反映新業務社區雜貨方面的投資，目標價由452元降至404港元，維持給予「買入」的投資評級。

麥格理則指出，美團在新業務投資每季花費30億至40億元人民幣，現在上調有關預測到60億至70億元人民幣，但縱使計算強勁的毛交易額，亦認為不宜上調收入估算。該行下調對美團的目標價由362元降至316元，維持「中性」評級。該行估計美團2023年扭虧為盈，每股盈利為1.88元人民幣。