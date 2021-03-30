工商物業交投近期重拾升軌，不少發展商推出付款優惠吸客，推售相關一手餘貨。由億京、信置（083）及資本策略（497）合作發展的九龍灣商廈富臨中心最新推出「先用後付」高達九折優惠，成交期長達兩年，並加送半份釐印。

富臨中心於去年7月入伙，目前尚餘約四成貨尾，當中包括6層全層樓面。發展商最新推出多個付款優惠，包括「先用後付」計劃，買家只需付樓價10%，即可使用單位；另發展商提供最長24個月成交期，按成交期長短，買家可享高達九折優惠，並附送半份釐印費，預料貨尾折實呎價約1.3萬至1.5萬元，折實入場呎價約11,835元起。

億京發展及策劃有限公司項目及銷售策劃總監潘志才指，早前市傳政府有意將東九龍5幅商業地改用作住宅地，認為該區商廈物業「物以罕為貴」，而現時為適合時間推售，料餘貨銷情理想。另資本策略投資部副常務董事何樂輝表示，項目過去亦曾多次調整價錢，是次加推付款優惠並非減價，僅屬跟隨市況而調整。

至於，信和置業營業部聯席董事田兆源補充指，近期住宅樓市暢旺，相信相關市場資金有望流入工商物業市場，帶動相關交投。

富臨中心樓高27層，分為A及B兩座，總面積達60.9萬方呎，包括兩層飲食及零售中心、23層辦公中心及1層零售及辦公室綜合樓層，共提供30間商舖及222間辦公室。商舖面積由272至11,725方呎，寫字樓面積則由772至全層約22,369方呎。

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