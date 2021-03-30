政府公布，本港2月零售業總銷貨價值按年上升30%，遜於預期。同時將一月修訂估計下調為跌13.7%。今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值臨時估計上升2.7%。

統計處公布，2月零售業總銷貨價值的臨時估計為295億元，按年上升30%，差過市場預期的升44%。扣除其間價格變動後則上升31.7%，連同加上1月的修訂估計跌14.6%，今年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升2.5%。

至於2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.1%，銷售價值臨時估計為18億元，按年上升56.5%。而一月的零售業網上銷售價值的修訂估計則下調，按年上升91.3%。首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升74.5%。

政府表示，每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，由於今年農曆新年在2月12日，但上年則在1月25日，因此在作出按年比較時，把1月及2月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。

電器零售復蘇最快

按零售商主要類別的銷貨價計，首兩個月的電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升34.3%；傢具及固定裝置升25.2%；汽車及汽車零件亦上升14.4%；服裝也升10.6%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升3.2%；百貨公司貨品上升4.1%。

至於藥物及化妝品仍慘淡，大跌23.1%；中藥下跌11.8%；眼鏡店跌11.2%；而超級市場貨品的銷貨價值亦下跌8.6%；食品、酒類飲品及煙草跌5.6%。

低基數下錄得微升

政府發言人表示，疫情於去年初爆發，令比較基數十分低，由於訪港旅遊業持續冰封，零售業在短期內仍要繼續面對困難的經營狀況，因此，令疫情盡早受控，為恢復跨境旅遊活動創造有利的環境至為重要。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略