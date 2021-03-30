儘管疫情為經濟帶來不穩定因素，本港樓市未見受太大影響，市場交投持續暢旺。美聯集團（1200）主席黃建業指，今年首季住宅物業成交旺勢有延續迹象，預料季內一、二手成交量將按年錄最多七成升幅；另若年內成功通關，料全年樓價可升逾一成。

黃建業表示，近月股市波動，「套股換樓」個案增加，受惠熱錢流入以及「新香港人」開始入市，樓價已重拾上升軌跡，市場交投旺勢持續，並由「早春」進化成「大陽春」。據該行數據推算，今年首季一手成交旺可達3,900伙，較去年同期升逾六成；而二手買賣則高見1.47萬宗，按年升逾七成。

黃建業續指，「新香港人」為市場帶來龐大購買力，其中有更多資金於「通關」前偷步入市；以新盤市場為例，以內地拼音姓名的登記買家註冊量，由去年第二季的8.7%，連升3季至今年首兩個月的10.5%。

對於後市，黃建業認為，基於疫情發展未明，加上本港經濟未完全復蘇及失業率處於高位等利淡因素，如年內未能成功通關，樓價升幅將限於單位數之內，料全年樓價升約8%；若通關成功則可進一步刺激交投，樓價升幅可達10%或以上。至於工商舖市場方面，黃建業相信價量均有機會從谷底回穩。

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