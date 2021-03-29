大學時期有一位tutor喜歡到處遊歷，欣賞當地的歷史建築，順便到處留情。他提過曾和日本前女朋友在堺市的經歷，細節我唔記得咗，但堺市這個名字卻留在腦海中。堺市曾經是自治城市，不受任何人干預，織田信長也沒有干預它的運作，傳教士形容其為東方威尼斯。這個城市由商人治理，只是後來豐臣秀吉把他納入版圖之下。

豐臣秀吉的政治中心在大阪，所以他把堺市最好的精英人才和商人全部遷移到大阪，堺市只剩下港口貿易的功能。堺市被邊緣化後，並不代表命運之神放過它，後來德川家康和豐臣權下的舊班底打仗，堺市被大火燒毀。

香港，曾經也被世界定義成東方之珠，我們的港口貿易也非常蓬勃。商人階級在這個城市曾經非常有話語權。在歷史恒河之中，香港這個城市並不特別。香港的未來，是遵從其歷史路徑，而這個歷史路徑，在世界上不同歷史中曾經重複很多次。

當然，我並不認為香港會成為堺市。因為我們有偉大的林鄭月娥做領導，她抗疫成功，在她管治下，人民豐衣足食，社會穩定和諧。我非常貼切地相信，香港只會越嚟越好。每一次我聽到代表國家的紅歌，心中總會有股暖流在身上流傳，眼淚也情不自禁地流下來。是的，香港只會越來越好。

渾水

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