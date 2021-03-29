3月22日，歐盟、英、美、加相繼就新疆人權問題制裁中國。同日，中國對歐盟反制裁；26日，又反制英國；27日，再反制美加。24日，共青團喺微博對瑞典時裝品牌H&M一年前一份拒用新疆棉花嘅聲明翻舊賬，連帶其他加入良好棉花發展協會（BCI）嘅品牌都被清算。

被官媒點名嘅，包括英國嘅Burberry、德國嘅adidas、美國嘅Nike同New Balance等。中國網民發起抵制，但至今得H&M、New Balance等幾個品牌撤下關注新疆強迫勞動嘅聲明，adidas、Nike等仲未表態。中國以14億人市場晒冷，相對北約9.5億人，商家可以挺腰唔彎腰？人民幣同人權，點取捨？

近年國際間強烈質疑新疆違反人權勞動，BCI上年10月倡議拒用新疆棉花，此前，美國國會9月通過《防止強迫維吾爾勞動法》，首宗案例就係指控Nike代工廠青島泰光！該廠有大量維族工人，設有瞭望塔、鐵絲網、人臉辨識鏡頭，形如監獄。

Nike上年因而發表關注新疆強迫勞動嘅聲明，又話青島廠已冇新疆員工。鑑於「前科」，Nike今趟處境尷尬，點解仲唔道歉，局勢使然。不過，據花旗報告，除非中國對原產國實施新法規，否則中國消費者對品牌，尤其運動品牌嘅負面情緒，通常唔會好耐，對銷售嘅影響亦短暫。

花旗引前年10月NBA火箭隊總管Daryl Morey同NBA總裁Adam Silver撐港言論，導致中國消費者遷怒贊助商Nike為例，指Nike大中華區銷售額該季仍按年增23%。事實上，Nike上周五中國官網新鞋開賣，一秒搶空。花旗對喺中國經銷Nike嘅滔搏（6110），維持買入評級。該股昨日反彈0.4%，宜睇定啲先。

割柑人