家庭負債比率在過去一年顯著上升，香港金融管理局高級助理總裁劉應彬在《匯思》拆解指，主因是香港經濟名義本地生產總值去年跌5.4%，即使家庭債務增長同期放緩至5.5%，仍推高家庭負債比率接近10個百分點。

劉應彬指出，在經濟衰退時，本地生產總值大幅收縮，並推高家庭負債比率，這個情況屬正常現象，並非香港獨有，在美國、英國、日本等地也有出現。

目前香港家庭負債的最大組成部分是住宅按揭貸款（68%）及其他私人用途貸款（27%），而信用卡墊款只佔很小部份（5%）。劉應彬表示，由於用於置業或投資的貸款會以相關資產作為抵押，銀行的信貸風險減少；香港大部份家庭貸款屬於投資相關的有抵押貸款，因此，經濟下行為香港銀行帶來的信貸風險相對較低。

香港整體的家庭財務狀況能保持穩健，根據當局估算，香港整體家庭存款總額，是家庭負債總額的3倍。跟其他主要經濟體，如英、美，甚至日本相比，香港的家庭資產淨值對負債比率更是最高。

劉應彬又指，審慎信貸風險管理令本港家庭整體沒有出現過度借貸的情況，金管局自2009年起推出逆周期宏觀審慎監管措施後，新批按揭貸款的平均按揭成數和平均供款與入息比率均處於健康水平，增強家庭和銀行抵禦樓市下跌的能力。

私人貸款方面，金管局一直要求銀行採取審慎及有效的信貸風險管理措施，包括為各類金融資產抵押品訂立審慎的最高貸款與估值比率、實行有效的追加保證金及強制平倉的機制等，而銀行亦嚴格遵守這些措施。至於無抵押的消費貸款，金管局同樣要求銀行審慎經營信用卡及個人貸款業務，在審批信貸申請時須仔細評估他們的還款能力，亦同時須採取有效的貸後監控，包括定期對貸款組合進行資產質素評估，亦是香港銀行在經歷過多次經濟下行的情況下，仍一直保持信貸質素良好的原因。

他認為，香港整體家庭信貸質素良好，家庭財務狀況穩健，雖然預料在一段時期內，周期性和結構性因素會令家庭負債對本地生產總值比率維持在較高水平，但相信香港整體家庭負債的風險可控，籲市民不用太擔心，當局亦會一如既往繼續確保銀行審慎批出貸款，及密切留意銀行貸款質素的變化。

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