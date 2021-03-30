港交所（388）前行政總裁李小加出席「十四五」規劃研討會時，談及香港與中國家的發展關係。他指出，香港在中國的GDP佔比愈來愈小，對國家發展的物理影響是有限；然而，香港的金融功能對國家產生巨大的化學影響，而這功能建基於海洋法系（普通法）。

李小加指出，全球成功的資本市場均採用普通法系，好處在於該法系對資金的合法性規定非常明確。他指出，無論外界對內地看法如何，若香港普通法系能夠保存，外資仍樂意通過香港向內地輸送資金。他形容，普通法為香港「命根子」，並指「不能動」。

他又指，香港不能解決國家的大問題，國家也不能解決香港的所有問題，但在「十四五」規劃的金融、科技兩方面可起到作用。雖然香港的房屋、人口不具備令其成為全球科技人才中心，但香港的知識產權制度、保護機制、法律仲裁等制度，均可幫助內地發展科技產業。

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