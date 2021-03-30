【本報訊】美國居民接種新冠疫苖的速度正在加快，加上總統拜登計劃本周三透露其涉資高達4萬億美元的基建計劃，市場憧憬經濟復蘇步伐提速，以及通脹預期升溫，資金出逃債市，10年期美債孳息率周二早段高見1.776厘，為14個月高位，30年期美債孳息率亦升至2.463厘。

專家料次季突破2厘

滙豐策略報告表示，鑑於長期不利因素，刺激措施和任何基建計劃對經濟都可能發揮興奮劑的作用。然而，拜登祭出跨行業的救市措施涉資3萬至4萬億美元支出，或涉及加稅，為基建方案提供資金。隨着經濟開始反彈，投資者擔心通脹升勢較預期快。ING策略師近日接受CNBC訪問稱，10年期美債孳息率將遠高於2厘水平，瑞信亦重申債息率第二季便會突破2厘水平。

據疾病控制與預防中心報道，截至周日，已經連續3天進行了超過300萬劑的疫苗接種，但據Johns Hopkins University的7天平均數據，新冠病例也在上升，據報美國每日新增63,000宗新感染個案。受美股基金爆倉事件困擾，美股三大指數周二早段表現偏軟，道指報33104點，跌0.2％，納指及標指分別報12952點及3954點，跌0.82%及0.43%。