【本報訊】香港電視（1137）副主席王維基在昨日業績報告會上，除了公佈「有錢賺」的好成績，亦大談近年香港社會以至全球經濟前景，在生活、政治及營商環境均面臨重大轉變、挑戰和機遇，同時勉勵各人：「我們必須要對前路滿懷信心，黑夜不會是永遠，疫禍總會過去。」港視去年虧轉盈賺1.84億元，為轉型網購平台後首年錄得盈利；並擬改名為「香港科技探索有限公司」。

在主席報告書末段，主席張子建及王維基除了感謝股東及長線投資者過去六年的信任及支持，亦引用知名作家Charles Dickens著作《雙城記》中的名句互勉作結，其中一句為「它是最好的時代，也是最壞的時代」，措辭較過往的報告書更為感性。

港視股價昨績前炒上，全日升4.4%，收報13.32元。收市後，港視公佈的業績令市場驚喜，去年定單總商品交易額（GMV）按年增1.14倍至59.5億元；營業額按年增1.04倍至28.78億元，包括多媒體廣告收入及節目版權收入為2,380萬元。至於不派息，王維基在記者會上解釋，此是經董事會多番考慮下決定，「想睇多一年先」，若業績理想或制定長遠派息政策。

港視予今年業務目標為定單總商品交易額66億至70億元，按年增11%至17.6%；多媒體廣告收入約7,000萬元。

「香港網購冇乜認真對手」

另外，董事會建議將公司中文名稱「香港電視網絡」改為「香港科技探索」；英文名稱由「Hong Kong Television Network Limited」改為「Hong Kong Technology Venture Company Limited」，以反映主要業務及未來發展的核心方向。

王維基補充，改名主要用於海外業務發展，香港消費者對網購平台「HKTVmall」名稱有一定感情，故不會改變。

問及有否留意對手電視廣播（511，TVB）旗下Big Big Shop的業績，王維基坦言：「香港現時網購業務就係發現冇乜認真、全面投入嘅對手，所以好多對手都係試吓試吓。」

他表明，公司希望多一些成熟、具競爭力的對手，才會令更多消費者選擇網購；更直指因發現「冇乜operator有成功希望」，故成立新業務Shoalter，提供電子商貿方案予第三方。

近來不時有報道指HKTVmall商戶投訴公司政策過嚴。王維基對此重申，港視是對商戶有高要求，「對假貨係執得好嚴，必須令消費者有一定信心。」他更稱，有每月交易額過百萬的商戶，疑假扮客人「購物」後給予正評，正考慮取消雙方合作。