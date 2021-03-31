劏房租務管制研究工作小組最新公佈研究報告，並提倡推行「2+2」標準租約，即首兩年屬受規管租期，期內租金不得上調，而租客亦有權給予業主一個月通知期並於首12個月過後終止租約；至於隨後兩年，租客可續租一次，劏房業主則可於上限內調整租金。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，由於現時提倡措施是規管業主自訂租金加租上限，對壓制整體劏房租金效用不大：「你管到租，但都管唔到其他細節嘢，點都有漏洞，例如業主擺部電視係到又收二千蚊一個月，咁你都冇計。」張翹楚續指，本身劏房存在許多灰色地帶，加上不少分間單位屬違法，難以用合法法律程序作監管。因此，他認為始終劏房利潤較高，相關措施推出對壓制市場影響不大。

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