希瑪眼科（3309）去年收入按年上升21.4%至近7億元，惟全年轉蝕624.6萬元，末期息持平2仙。希瑪同時公布，將去年配股集資款項擴大用途至收購本港牙科診所。

希瑪眼科表示，去年配股集資淨額約3.88億元，為把握可能補現有業務領域的潛在收購醫療及牙科診所機會，董事會已議決擴大款項用途，在中國內地收購或設立眼科醫院的用途之外，新增用於可能在香港收購或設立牙科診所及其他醫療診所。

上月希瑪已收購銅鑼灣牙科診所CAD/CAM Restorative Dental Centre，作價1,312萬元，當中包括發行113.7萬股支付。

下半年收益明顯改善

希瑪指，去年受疫情影響，中港業務受挫，但下半年收益明顯改善，香港收入增長19.3%至3.4億元，主要是其優質醫療服務的需求日益增加及於香港的衛星診所網絡佈局完善；而中國內地營運收入增加23.5%至3.6億元，主要由於昆明及上海眼科醫院的收益增長強勁，今人民幣貶值令收益增長有所下降，撇除外匯因素內地收益為增長24.6%。

港平均手術費跌近1,900元

期內香港手術費總額增27.8%至2.27億元，手術數目增加35.5%至7,205宗，平均手術費下跌5.7%至3.14萬元。內地手術費總額則增18.9%至1.8億元，在新收購的昆明及上海眼科醫院帶動下，手術數目增加36.3%至1.45宗，平均手術費減12.8%至1.24萬元。

希瑪預期，高質素眼科服務需求會增加，該公司未來會在中港選定城市設立或收購眼科醫院、眼科中心及診所，包括華東、中國西南或華中地區的城市，以及大灣區城市；同時會在香港設立或收購牙科診所及其他醫療診所；提升經營實力及服務能力；以及物色合適的戰略合作夥伴。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略