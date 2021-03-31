發展商把握復活節連假推盤，由會德豐及信置（083）等五家發展商持有的西南九龍長沙灣維港滙III，最新落實本周日開售70伙，另推8伙招標。公開發售的70伙包括9伙開放式單位、54伙1房戶及7伙2房戶。單位實用面積由277至524方呎。折實價666.88萬至1,300.24萬元，呎價24,075至28,076元，折實均價25,771元，預計可套現6.04億元。

至於會德豐發展的啟德新盤Grande Monaco，亦在周日開賣37伙，折實價847.1萬至2,145.4萬元，呎價22,964至27,564元，折實平均呎價25,036元。同步推出13伙招標。

該13伙招標單位包括低座A座地下A單位，實用面積1,003方呎，屬4房1套連工作間及洗手間戶型，外連962方呎花園。以及低座A座3樓A單位，實用面積1,075方呎，內置樓梯通往958方呎天台，同樣屬4房間隔。

發展商指，Grande Monaco一個多月累售136伙，佔可售單位近75%，套現近20億元，平均售價近1,450萬元，平均呎價逾2.5萬元。連同Monaco，合共累售約480伙，佔可售單位逾87%，套現逾61億元。

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