政府放寬部份防疫措施，如重開泳池，增加戲院、表演場地及主題公園入場人數上限等，堪稱全港最大型、近1.7萬呎的將軍澳日出康城商場內的室內環保溜冰場LOHAS Rink迎接復活節假期，正式開幕。

根據國際標準，該溜冰場佔地1.7萬方呎，乃本港大型及首個採用節能科技環保溜冰場地，因應本港溫度和濕度偏高，引入CO2技術，其產生的熱能可循環再用，按不同溫度應用於不同場內用途，包括用於預熱水、底層地板凝結保護、融雪、淨化熱水、降低濕度等。場地設有可容納近百人的觀眾席，場內採用高性能及多變化燈光及音響設施，成為康城商場新焦點。除溜冰場外，將軍澳區最大型戲院英皇戲院、全港最大NAMCO分店及全港首個室內數碼冒險遊樂場DOCODOCO已相繼開業。

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