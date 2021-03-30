【本報訊】政府公佈，本港2月零售業總銷貨價值按年上升30%，總銷貨價值的臨時估計為295億元，為連續24個月下跌後首次回升，惟數據仍未符按年升44%的市場預期。而1月零售貨值則調整為按年下跌13.7%，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值臨時估計上升2.7%。

2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.1%，銷售價值臨時估計為18億元，按年上升56.5%。1月的零售業網上銷售價值的修訂估計則下調，按年上升91.3%。首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升74.5%。

按零售商主要類別的銷貨價計，首兩個月的電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升34.3%；傢俱及固定裝置升25.2%；汽車及汽車零件升14.4%；服裝也升10.6%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升3.2%；百貨公司貨品升4.1%。

至於藥物及化妝品仍慘淡，大跌23.1%；中藥下跌11.8%；眼鏡店跌11.2%；而超級市場貨品的銷貨價值亦下跌8.6%；食品、酒類飲品及煙草跌5.6%。

協會：不等於開始復蘇

雖然零售市場在2月出現正增長，不過香港零售協會主席謝邱安儀指出，去年2、3月份的零售跌幅最為沉重，令基數變低。重災區的類別如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物等，當時錄得四成至八成的跌幅，故即使現時零售錄得增長，亦不等於市道已開始復蘇。

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦則表示，預期未來數個月反彈會持續，而今輪疫情大致可控，政府放寬限聚令下見市民消費意欲改善，「相信保持這勢頭可以6月開關」，符合該行全年零售銷售升12%的預測。

政府發言人表示，由於訪港旅遊業持續冰封，零售業在短期內仍要繼續面對困難的經營狀況，因此令疫情盡早受控，為恢復跨境旅遊活動創造有利的環境至為重要。