美國總統拜登將於周三在匹茲堡公佈一項支出2萬億美元的就業以及基建計劃，白宮認為匹茲堡正是舊製造業中心被醫療、科技等新產業重振的典範。

《彭博》引述消息人士指出，拜登高級經濟幕僚之一的Brian Deese周二告訴資深民主黨國會議員稱，基礎設施一攬子計畫將為期8年，規模約為2萬億美元。同時亦將為期15年的企業稅率由21%增至28%，並對企業的全球利潤徵收一項最低稅率以支付這筆支出。

這項計劃包括傳統的公路、橋梁和機場項目，但還包括諸如高速寬帶之類的項目，以及長期來被忽視的一些優先事項，比如更新電網，更換家庭和學校的鉛管以及對商業建築進行改造以適應氣候條件等。

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