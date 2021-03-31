工商物業價格未見反彈之際，不少財團及發展商搶先以低價入市。宏安（1222）及宏安地產（1243）最新宣佈夥拍長實「樓神」趙國雄兒子趙朗，以3億元購入新世界（017）旗下屯門單幢樓The Parkville（天生樓）基座商場。

宏安及宏安地產發表聯合公告指，集團最新與獨立第三方趙朗（Chiu Lon Ronald）合資以3億元，購入The Parkville地下及一樓涉及11個舖位等一籃子物業，其中部份舖位已獲承租；物業總樓面面積為13,858方呎，呎價21,648元。

森信紙業1.82億沽九龍灣工廈物業

據土地註冊處資料，三湘九龍灣貨運中心低層B室，連4個上落貨車位，最新以1.82億元易手；登記買家為Tai Yip Investments No.1 Limited，公司董事包括李偉豪（Lee Wai Ho Stephen），料為嘉民集團相關人士。

至於原業主為去年8月遭債權人清盤的森信紙業旗下全資附屬公司森信洋紙，其於1990年以4,132.8萬元購入上址，賬面獲利約1.4億元，物業31年間升值3.4倍。

事實上，森信紙業早於上月初以5.7億元，售出觀塘海濱道177號海裕工業中心半幢業權；連同上述九龍灣工廈物業，集團連月套現7.52億元。

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