華為公佈，去年銷售收入8,914億元人民幣（下同），按年增長放緩至3.8%，淨利潤646億元，按年增長3.2%。經營活動現金流352億元，按年下跌61.5%。

以地區計，來自海外的收入明顯減少，當中歐洲收入按年跌12.2%至1,808億元；美國收入按年跌24.5%至396億元；而中國收入按年升15.4%至5,849億元。

華為輪值董事長胡厚崑表示財務結果符合預期，經營穩健，現金流健康：「這一年，我們不畏艱難，依然堅持以創新的ICT技術持續為客戶創造價值，助力全球科技抗疫、經濟發展和社會進步，改善經營質量，全年經營業績基本達到預期。我們將繼續與客戶及夥伴開放合作，推動社會、經濟與環境的可持續發展。」

胡厚崑續指，美國禁令對消費者的業務（手機銷售）影響非常大，但手機之外的業務去年實現兩位數的增長，如雲業務，都能抵銷手機下跌的負面影響。

他提到，手機銷售供應的形勢依然不太明朗，現在很難去預測下一步業務本身會有什麼的變化。但是公司在計劃中的每年要推出的旗艦機型，目前還會依然按照原來的計劃會推出。比如說最近發佈的第二代的折疊螢幕手機，現在在市場上依然是保持了一機難求的地位。

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