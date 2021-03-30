共享辦公室營運商WeWork早年高調進駐香港，風頭一時無兩。不過好景不常，WeWork於2019年開始財困，上市亦都觸礁，負面消息不絕，而集團首個立足香港，樓面面積逾9萬呎的銅鑼灣Tower 535營運點亦都要宣告結業。業務規模一縮再縮，由原本在港有12個營運點，涉及約83萬呎樓面，至現時只餘下7個，合共樓面大約36萬呎，樓面較高峰期大縮逾5成。

WeWork位於Tower 535的辦公室，一共有8層，佔了這幢大廈3分之1樓面。本報記者到現場表示欲租用流動工作枱，不過職員則辯稱，現時Tower 535的租約已經爆滿，建議記者轉去位於利園的營運點，但WeWork的官方網站，卻已沒有Tower 535的介紹。

消息人士指出，WeWork棄租Tower 535的原因，是因為失去了PayMe這個大客戶。他表示，PayMe於Tower 535的營運點，一共租用了兩層，不過自從PayMe決定搬回位於中環的滙豐總行大廈後，這辦公室損失一個巨大收入，迫不得已棄租物業。

消息亦指出，這個營運點要到2025年才會完租約，現時未知WeWork會否支付大業主豐泰企業賠償。而這個營運點，自2016年開始經營，當時平均呎租50至60元，以總樓面逾9萬呎計，WeWork每月要交租468萬至562萬元。

對於棄租Tower 535的消息，WeWork至截稿前仍未回覆；而大業主豐泰則表示不評論相關事宜。

本報亦上過去位於銅鑼灣利園的WeWork辦公室，日常辦工時間其實亦不算是很爆滿，使用工作枱的人不算很多，而且亦有很多空置的房間，所以不難估計WeWork要縮減營運規模，以支撐餘下的辦公室的租金。為了吸引更多新客戶，WeWork的租金亦都一減再減，個人流動工作枱租金由去年年中的每月4,800元，減至現時每月3,800元，減幅大約兩成。

另外，消息亦透露，WeWork有一個營業點是位於九龍站環球貿易廣場高層，但只是租予摩根士丹利，可惜大摩亦都決定縮減樓面不再租用。那裡樓面一共有33,803呎，以呎租80元計，月租要270萬元，為了節省這筆租金，WeWork亦決定放棄繼續租用這層樓面。

面對全球對辦公室需求的縮減，WeWork 2019年已因此而上市觸礁，不過近期他們卻公佈改以SPAC的形式上市，預計集資31億美元，而其估值已較高峰期470億美元，大幅下跌八成至只餘下90億美元。

其實共享辦公室早年紅極一時，不少投資者都爭相開辦，但最終留下來的不多，例如港企Campfire以及內地的氪空間等等都敗走離場。

高力國際商業物業服務副董事黎詠邦表示，因為過去18至24個月香港經濟下行以及疫症影響，令到市場對以共享辦公室的需求兩極，例如核心商業區的租務旺場，但部份地段又面對退租潮；再加上早兩年有太多共享辦公室同時開業，令近一兩年變成一個整固期，汰弱留強，導致有些像WeWork般過度擴張的集團急急收縮。

雖然有人離場，但仍不乏勇者進場，商務中心營運商IWG早前租了觀塘海濱匯，一個原本由WeWork租用的低層樓面。全層約5萬呎，呎租30元，每月支出最少要150萬元。其實這次已經是他們第二次接手WeWork的樓面，於2018年，集團就預租了WeWork棄租未開業的銅鑼灣希慎廣場31及32樓全層，樓面合共3.28萬呎。IWG社區經理團隊負責人鄭淑敏表示，疫情加速了他們的擴展﹐因為現時企業都調整他們的工作模式，他們亦會在員工的角度去看，到底哪些會更適會他們工作，有效率以及方便。

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