多個大型新盤魚貫而出，內房中洲置業置業攻港頭炮、位於火炭站旁的坳背灣住宅項目正式命名為「星凱·堤岸 The Arles」。發展商指，項目料短期內獲批預售樓花同意書，隨即可展開部署。

星凱·堤岸為火炭過去13年來全新供應，並屬市場焦點新盤之一。中洲置業行政總裁陳志興指，項目樓書、示範單位等工作接近百分百完成，相信短期內獲批預售樓花同意書，即可開展推售工作。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永補充指，項目共涉及1,335伙，包括約373伙一房戶、約453伙兩房、約373伙三房，以及約136伙為開放式、四房及特色戶型；相信可迎合上車客及換樓客等不同客群需要，形容項目屬「宇宙盤」。

至於項目基座商場面積達10萬方呎，楊聰永透露，目前正安排預租工作，其中有國際級幼稚園亦表示有意進駐。

星凱·堤岸由4座住宅大廈組成，合共提供1,335伙，單位戶型開放式涵蓋至四房間隔，其中一房戶實用面積由約330至390方呎，兩房戶實用介乎460至580方呎，三房戶實用面積則約670至950方呎；另亦提供特色戶，面積約1,500方呎。

資料顯示，項目由中洲置業於2015年以11.2億元向爪哇控股購入，連同2017年補地價金額35.8億元，單地價投放47億元；發展商早前曾透露，項目總投資額約110億元。

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