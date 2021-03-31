中國國家統計局公佈多項PMI數據，其中製造業PMI按月升1.3個百份點至51.9% 、非製造業商務活動指數升4.9個百份點至56.3%、綜合PMI產出指數升3.7個百份點至55.3%。

統計局指出，大、中、小型企業PMI分別為52.7% 、51.6%和50.4% ，較上月上升0.5 、2.0和2.1個百份點，均高於枯榮線。生產指數按月升2個百份點至53.9%、新訂單指數升2.1個百份點至53.6%、原材料庫存指數升0.7個百份點至48.4%、從業人員指數升2個百份點至50.1%、供應商配送時間指數升2.1個百份點至50%。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，農曆新年過後，企業生產加快恢復，3月份製造業景氣明顯回升，較上月有所擴大，特點包括供需兩端同步回升、進出口重返景氣區域、大中小型企業景氣度均有所回升，新動能引領作用良好及價格指數升至近年高點。

3月非製造業商務活動指數為56.3%

同期非製造業商務活動指數升4.9個百份點至56.3%。調查的21個服務業行業商務活動指數均高於枯榮線，其中鐵路運輸、航空運輸、電訊廣播電視衛星傳輸服務、互聯網軟件及訊息技術服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位於60%以上高增長區域。此外建築業商務活動指數為62.3%、服務業商務活動指數為55.2%、新訂單指數為55.9%、投入品價格指數為56.2%、銷售價格指數為52.2%、從業人員指數為49.7%、業務活動預期指數為63.7%。

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