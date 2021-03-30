【本報訊】工商物業交投近期重拾升軌，不少發展商趁機推出付款優惠吸客。由億京、信置（083）及資本策略（497）合作發展的九龍灣商廈富臨中心最新推出「先用後付」計劃，成交期長達兩年，並加送半份釐印費。

富臨中心去年7月入伙，發展商最新推出多個付款優惠清貨尾，包括「先用後付」計劃，買家只需付樓價10%，即可使用單位；另發展商提供12個月及24個月特長成交期，按成交期長短，買家分別享有折扣優惠。值得留意的是，最新推出的付款計劃均可獲贈五成釐印費。

上水連閣樓舖6,000萬沽

項目目前尚餘約四成貨尾，當中包括6層全層樓面；以扣除九折優惠後計，整批貨尾折實呎價介乎1.26萬至3.28萬元。是次寫字樓入場單位為B座3樓B1室，面積約772方呎，折實定價為997萬元，折實呎價12,915元；商舖折實入場價則為548.8萬元，為1樓K號舖，面積約363方呎，折實呎價15,118元。

市場消息指，上水新康街47A號舖，地舖連閣樓總面積達2,000方呎，以6,000萬元易手，低市值約兩成；呎價約3萬元。據悉，舖位早年由萬寧以月租20萬元承租，惟提早棄租，現以交吉成交。據土地註冊處資料，原業主1977年以36.3萬元購入上址，持貨44年，賬面賺5,963.7萬元，期內升值164倍。