【本報訊】全城買樓氣氛持續強勁，市民「報復式」搶樓下，全港十大藍籌屋苑3月份錄得最少391宗成交，較2月份的299宗急升三成，創8年新高。資料顯示，十大屋苑對上成交量超過400宗，為2013年1月錄得約500宗，即政府2013年2月實施雙倍印花稅（DSD）前的一個月。

康怡遺產貨劈430萬易手

綜合各地產代理數據，天水圍嘉湖山莊最旺，上月錄得58宗成交，按月上升28%；其次的將軍澳新都城在買家追落後帶動下，成交量多達57宗，勁升一倍，屬九年來最旺。沙田第一城則成交45宗，較2月26宗升73%。觀塘麗港城及荔枝角美孚新邨，升幅亦接近五成，分別錄得32及40宗成交。最少6個屋苑價量齊升，鴨脷洲海怡半島樓價按月升4%最勁，東涌映灣園亦升近4%。

市場消息指，康怡花園有遺產貨劈價平賣，為F座高層16室複式戶，實用面積994方呎，享海景，去年9月放盤，原本叫價2,150萬元，累減430萬元後，終以1,720萬元沽出，呎價17,304元，屬筍價成交。據滙豐網上估價，單位估值2,148萬元，現賣平近兩成。單位1995年以690萬元購入，至今26年升值近1.5倍。

美聯物業吳肇基稱，鰂魚涌Mount Parker Residence錄今年首宗成交，為中層D室，實用面積1,231方呎，屬三房間隔，以3,230萬元易手，呎價26,239元。原業主為翁秀英（YUNG SAO IENG ALICE），2014年8月斥約1.15億元大手買入屋苑3個單位；今次賣出單位的成交價約2,907萬元，賺約一成離場。