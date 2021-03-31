樓市氣氛火熱，市場再出現上錯車個案。一名居港南亞裔人士早前斥835萬元高價買入東涌昇薈一個2房戶，最後決定撻定離場，損失逾20萬元，為近期大旺市罕見買家撻定個案。

美聯物業張納賢表示，昇薈8座極低層C室，實用面積669方呎，屬於2房間隔，本月18日以835萬元易手，呎價12,481元，買家為一名南亞裔香港永久居民，屬同區租客，現租住東環一個3房戶。不過，代理指買家突放棄交易，惟未有透露原因，只稱「唔想要呢個單位」，即使代理盡力游說，買家仍堅決撻定離場。據知，買家除損失6萬元臨時訂金外，亦要支付買賣雙方的地產代理佣金，估計合共損失近23萬元。

據滙豐網上估價，單位估值只是789萬元，換言之該名南亞裔人士屬高價入市，比估價買貴46萬元或5.8%。代理表示，業主已重新放盤，叫價調高3%至860萬元。

東涌二手樓市極旺，成交量已連續4個月突破100宗，本月暫錄得112宗，反價成交湧現。消息指，藍天海岸3座最低層G室，實用面積388方呎，業主開價550萬元，最後反價20萬元，以570萬元沽出，呎價14,691元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略