中原地產鍾宏遠表示，屯門區成交非常暢旺，本月錄得超過300宗二手成交。分行新近促成澤豐花園1座高層G室成交，實用面積593方呎，三房間隔，綠表市場叫價480萬元，新近獲區內公屋客以458萬元承接，呎價7,723元。

鍾宏遠表示，買家儲蓄多年，最近「儲夠錢」便立即入市，睇樓一日，火速覓得上述心水盤，隨即以「一筆過」付款方式入市，成功升級。原業主則於1989年9月以36萬元綠表形式買入單位，持貨約32年，現轉手賬面獲利422萬元，單位升值近12倍。

荃灣本月成交逼300宗 料創9年新高

中原地產謝秋儀表示，荃灣區市況非常暢旺，本月暫錄約296宗二手成交，逼近2012年10月的310宗，料全月成交量創9年新高。謝秋儀表示，爵悅庭西爵軒低層H室，實用面積464方呎，原則一房，現為兩房間隔，以763萬元成交，呎價16,444元。原業主2004年10月以216萬元一手買入單位，持貨16年半，大賺547萬元離場。

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