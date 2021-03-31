貝格隆証券因內部監控措施存在多項缺失，及違反《操守準則》，遭證監會譴責及罰款180萬元。

證監會早前接獲貝格隆証券的匯報，指某客戶投訴該公司其中一名持牌代表，據稱於2016年8月至2017年7月在該客戶的賬戶內進行未經授權的交易活動。

證監會的調查發現，貝格隆証券的內部監控措施存在多項缺失，包括沒有足夠的內部監控措施監察客戶賬戶的交易活動；沒有制定程序對沒有衍生工具知識的客戶賬戶作出分類和加以識別，以及即使該名缺乏衍生工具知識的客戶的賬戶內的權證交易突然增加，該公司並無向該客戶作進一步查詢和確保他了解交易所買賣衍生工具所涉及的風險

另外，該公司亦沒有制定程序以確保其合規手冊及其他內部政策和程序已充分和適當地向所有職員傳達；及並無關於僱員交易的書面政策，特別是沒有列明僱員本身進行交易時，須遵守的條件及要求僱員向高級管理層明確指出，及匯報所有相關賬戶。

在決定上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括貝格隆証券的缺失所持續的時間及其過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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