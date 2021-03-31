今早多間企業公佈延遲刊發業績，包括環球智能（395）、中海重工（651）、惠生國際（1340）、Raffles Interior（1376）、移動互聯（1439）、Hygieia Group（1650）、煜盛文化（1859）、中國優材（1885）、新威斯頓（8242）；並由明日（4月1日）開始暫停買賣，直至刊發業績為止

Hygieia Group就在公告表示，延遲出業績因現正解決其核數師羅兵咸永道會計師事務所，向董事會及審核委員會提出的若干未解決請求，而根據上市規則，公司將於明日在聯交所暫停買賣，直至刊發業績為止。

移動互聯則指，需額外時間與核數師國衛會計師事務所進行審核工作，更稱因地方政府為配合防疫的措施，採取了「錯峰放假」，即鼓勵錯過農曆年假的員工，之後補回假期，導致員工復工較預期遲，因而令審核工作尚未完成。

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