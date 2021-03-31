小米（1810）昨晚舉行第二場春季新品發佈會，除了「唔造又造」終於公佈斥100億美元造車，創辦人雷軍揚言「公司虧得起」，另一重點是將公司LOGO由方變橢圓，竟花了3年時間。

公司提到，全新LOGO由NDC董事長、武藏野美術大學教授原研哉親自操刀，歷時3年完稿。提到新LOGO採用了新的「超橢圓」輪廓設計，替換原先的方形輪廓，視覺上更為愉悅、靈動、友好，還重新設計了「xiaomi」 字母LOGO，同時繼續沿用橙色作為品牌色，以傳遞年輕、充滿生機的形象，並設定了黑色和銀色作為輔助色。

小米新LOGO的設計理念為「Alive」，即生命感設計，這是繼「空」之後，原研哉提出的另一個重要全新理念。「Alive理念是小米對智能互聯時代轉捩點的思考與回應，它將東方哲學的思考融入了品牌視覺當中，從更高的維度重新思考科技與人的關係——人是活的，科技也應該是活的。」

設計概念十分複雜，小米更指為進一步規範和管理品牌標識，內部已成立小米集團品牌管理委員會，對小米集團品牌資產進行統一的維護、管理、監督，並將品牌規範使用納入各業務部門年度考核。

原研哉的個人官網提到，他1958年出生，一直活躍在設計領域，2000年策劃舉辦了「RE-DESIGN----日常生活中的21世紀」 展覽，提出了正是在不經意的日常生活的千絲萬縷中蘊含著驚人的設計資源這一事實。2002年作為無印良品顧問委員會的成員，開始了藝術指導工作。2004年策劃舉辦了題為「HAPTIC----五感的覺醒」的展覽，揭示了在人類的感官中沉睡著巨大的設計資源的主題。

原研哉還從事了許多深深紮根於日本文化的工作，如：設計長野奧運會開閉幕式節目紀念冊、設計2005年愛知萬國博覽會官方海報等。2011年，展覽活動的範圍擴大到了亞洲，以北京為起點的「DESIGNING DESIGN 原研哉2011中國展」在中國巡迴舉辦。

雖然小米沒有披露「轉LOGO」花費多少，但網民對新設計似乎不賣帳，表示「我覺得雷總被騙錢了」、「不得不佩服大師的想法，小小的修改，整體的想法變那麼的大」、「畢竟承認自己上當還挺難的」、「更醜了」。

昨晚小米雖然公佈多項新產品，但似乎無助股價，今早最高升至27.15元後無以為繼，中午收報25.75元，僅升0.58%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略